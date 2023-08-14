Російський депутат-утікач оголосив про рух за незалежність Смоленської області від РФ

Російський депутат-утікач Владислав Живіца 13 серпня на пресконференції у Варшаві оголосив про початок руху за незалежність його рідної Смоленської області від Російської Федерації.

Живіцу супроводжував член Координаційної ради Білорусі в екзилі Ян Рудзік.

Спікери повідомили про створення у Варшаві політичної організації прихильників незалежності Смоленщини у тісному союзі з майбутньою Білоруссю – Смоленського республіканського центру.

За словами організаторів пресконференції, йдеться про «відтворення самостійної смоленської державності у тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, території яких раніше входили до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої».

Одним із найближчих кроків, за словами Живіци, стане створення бойового підрозділу прихильників незалежності Смоленської республіки у складі білоруського полку імені Каліновського, який воює на боці України.

Як повідомив проєкт Радіо Свобода «Idel.Реалії», таким чином Живіца виявився єдиним чинним депутатом регіонального парламенту в Росії, який відкрито виступив за незалежність свого регіону.

Відповідаючи на запитання кореспондента «Idel.Реалії» про те, як вони оцінюють шанси на здобуття незалежності іншими регіонами Росії (зокрема, республіками Поволжя, Татарстаном і Башкортостаном), спікери заявили, що успіхи руху за незалежність Смоленщини можуть стати «хорошим кейсом», який вплине і на дії прибічників суверенітету цих суб’єктів РФ.

Незабаром після пресконференції Живіца повідомив кореспонденту «Idel.Реалії», що його юридичному представнику в Смоленську зателефонували з ФСБ Росії і заявили, що кримінальна справа проти депутата не забариться.

Термін мандата політика спливає у вересні 2023 року. З лав регіонального відділення КПРФ його виключили ще 2021 року. Цього літа Живіца виграв у першій інстанції позов про захист честі та гідності, поданий до одного з колишніх соратників по партії. Той назвав Живіцу «агентом польського впливу».