У Росії арештований за держзраду чиновник виявився помічником представника Путіна

Затриманий співробітниками Федеральної служби безпеки Росії за звинуваченням у держзраді росіянин Олександр Воробйов виявився помічником повноважного представника президента Володимира Путіна в Уральському федеральному окрузі, повідомила прес-служба ФСБ.

5 липня Воробйов постав перед судом у Москві.

У ФСБ повідомили, що висунуті обвинувачення передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

За повідомленням російських ЗМІ, Воробйов протягом року працював помічником Миколи Цуканова, представника Путіна на Уралі.

Суд розглядав клопотання слідства про арешт Воробйова в закритому режимі.

Воробйов був затриманий 4 липня, про це стало відомо наступного дня. Подробиці його справи не повідомляються.

У минулому ФСБ відкривала розслідування за статтею про державну зраду проти вчених, працівників правоохоронних органів і навіть своїх працівників. Справа Воробйова, ймовірно, є першим випадком переслідування за такою статтею вищого державного чиновника.