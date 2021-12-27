«Левада-центр»: 86% росіян вважають, що за напівоголені фото на тлі храмів потрібно карати

86% опитаних росіян вважають, що потрібно карати за публікацію напівоголених фотографій на тлі православних храмів, свідчать результати опитування російського «Левада-центру».

Половина респондентів (51%) вважає, що покарання має обмежуватись призначенням штрафу. Третина (35%) – виступають за суворе покарання, аж до позбавлення волі за відверті фото. Найбільше прибічників суворих покарань (49%) у групі респондентів віком 55 років і старших. Найменше суворі покарання підтримують росіяни у віці 18-24 роки.

Думка про необхідність суворих покарань домінує серед тих, хто отримує інформацію переважно через телебачення (40%), радіо (39%) і друковані видання (40%). Найбільше противників (25%) покарань щодо таких діянь серед читачів телеграм-каналів.

Загалом про публікації у соцмережах напівоголених фотографій на тлі храмів відомо половині росіян, проте уважно за цими історіями стежили лише 14% респондентів, 36% щось чули. Інші не чули про це.

Найкраще з цими випадками ознайомлені представники вікових 18-24 років та 55 років і старші: 54% і 53% відповідно хоч щось чули про такі публікації.

У Росії її все частіше порушують кримінальні справи за статтею про образу почуттів вірян і дають за це реальні терміни.