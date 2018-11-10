Росія: у Санкт-Петербурзі горить гіпермаркет, евакуйовані сотні людей

У російському Санкт-Петербурзі вранці 10 листопада близько 800 людей евакуювали з будівлі гіпермаркету «Лента», в якому сталася пожежа.

У будівлі зруйнована покрівля. Пожежники заявляють, що локалізували вогонь, і загрози поширення пожежі на сусідні будівлі немає.

За даними російського державного агентства новин ТАСС, постраждали двоє людей, їх шпиталізували. Один із них – відвідувач, інший – працівник гіпермаркету. Причиною пожежі, за попередніми даними, називають коротке замикання.

25 березня у торговому центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові внаслідок пожежі загинули 60 людей, у тому числі 41 дитина.

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