У Росії рух зі спостереження за виборами заявив про припинення роботи через тиск

Загальноросійський рух на захист прав виборців і спостереження за виборами «Голос» 8 липня оголосив, що припиняє свою діяльність після 25 років діяльності.

Як йдеться в заяві на сайті організації, рішення пов’язане із вироком суду у кримінальній справі щодо співголови «Голосу» Григорія Мельконьянца.

Цей вирок «не залишає вибору, оскільки ставить під загрозу кримінальне переслідування не лише всіх учасників «Голосу», а й навіть тих людей, хто звертався просто за консультацією і юридичною допомогою», зазначають в організації.

У травні суд у Москві засудив Мельконьянца до п’яти років колонії загального режиму за звинуваченням в організації роботи «небажаної» організації.

«Арешт і взяття під варту нашого друга і колеги Григорія Мельконьянца мали під собою лише одну мету: змусити «Голос» замовкнути», – кажуть в організації.

Згідно з повідомленням «Голосу», всі регіональні відділення руху ліквідовані, достроково припинені повноваження членів ради, голів і членів регіональних відділень організації, а також членів ревізійної комісії, зупинено роботу всіх проєктів, а також оновлення сайту й соцмереж.

Мельконьянца заарештували в серпні 2023 року і звинуватили у зв’язках з Європейською мережею організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), яку Росія визнала «небажаною» у 2021 році. «Голос» заперечував будь-які такі зв’язки, заявивши, що не має жодного стосунку до групи, й описуючи звинувачення як спробу криміналізувати її громадянську діяльність.

Рух «Голос» внесли до реєстру так званих іноземних агентів, але про заборону його діяльності російська влада не оголошувала.

Правозахисні групи й західні уряди давно звинувачують Москву в систематичному знищенні залишків незалежного громадянського суспільства в Росії. Через закриття ЗМІ, ув’язнення або вигнання лідерів опозиції, а також внесення неурядових організацій до переліку «іноземних агентів» або «небажаних», простір для активізму й інакомислення у Росії майже відсутній.