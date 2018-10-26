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26 Жовтень 2018, Київ 11:39
Новини | Міжнародні

У Росії помер актор Микола Караченцов

У листопаді 2017 року стало відомо, що у актора виявили злоякісну пухлину в легенях

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У Москві помер актор, народний артист Росії Микола Караченцов. 27 жовтня йому виповнилося б 74 роки.

Син актора повідомив російським інформаційним агенціям, що актор помер у реанімації московської лікарні вранці 26 жовтня.

У листопаді 2017 року стало відомо, що у актора виявили злоякісну пухлину в легенях. Відтоді він лікувався від раку.

Радянський і російський актор Караченцов протягом майже 40 років працював у московському театрі «Ленком». Він також знімався в кіно, зокрема в картинах «Старший син», «Людина з бульвару Капуцинів», «Трест, який лопнув».

Його акторська діяльність перервалася в 2005 році, після того як він потрапив у ДТП і був тяжко травмований.

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