У Росії визнали небажаною чеську організацію «Людина у скруті»

Відома чеська гуманітарна організація «Людина у скруті» (Člověk v tísni) визнана в Росії небажаною. Таке рішення ухвалило Міністерство юстиції Росії. «Людина у скруті» виявилася 19-ою у списку «небажаних», в який від 2015 року були внесені 18 організацій.

Організація «Людина у скруті» заснована 1992 року. Вона надає гуманітарну допомогу населенню різних країн, що опинилося в зонах, охоплених збройними конфліктами. Співробітники гуманітарних місій чеської організації займаються також освітніми й соціальними програмами для малозабезпечених.

На початку 2000-х років гуманітарні групи з Чехії працювали в Чечні й Інгушетії. Як пише російське видання «Медуза», в 2005 році після звинувачень у «співпраці з терористами» організація була змушена згорнути свою діяльність. Незабаром, однак, робота на Північному Кавказі відновилася.

З 2014 року організація «Людина у скруті» поставляла гуманітарну допомогу населенню на сході України, що постраждало від війни на Донбасі. Проте в листопаді 2016 року організація була змушена згорнути свою роботу на Донбасі після того, як підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» без попереджень чи будь-яких пояснень висунули вимогу закрити офіс і залишити окуповану територію.