Росія: «Ісламська держава» взяла відповідальність за напад в Інгушетії

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на пост ДПС в російському регіоні Інгушетії, повідомляє портал SITE Intelligence Group, що відстежує діяльність екстремістських організацій в інтернеті.

31 грудня в столиці Інгушетії Магасі двоє молодих чоловіків збили поліцейського на автомобілі, а потім напали на інших співробітників ДПС із ножами. У результаті нападу один поліцейський загинув, ще троє постраждали.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронних органів.

Один із нападників, 18-річний Мікаіл Мізієв був убитий, інший – 23-річний Ахмед Імагожев – поранений і перебуває в лікарні.