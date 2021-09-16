У Росії повідомляють про напад невідомого на відділ поліції

У місті Лиски Воронезької області Росії вранці 16 вересня невідомий пройшов на територію районного відділу поліції і поранив співробітника, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ Росії.

Нападник поїхав на машині. Його розшукують, повідомили в МВС.

Як пише російський «Комерсант» із посиланням на орієнтування, невідомий під’їхав до дільниці на автомобілі «Нива» без реєстраційних знаків. Він був у військовому обмундируванні, в бронежилеті і касці, з автоматичною зброєю.

За непідтвердженими офіційно повідомленнями, нападник спробував підівати чергову частину.

Інші подробиці наразі невідомі.