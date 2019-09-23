Росія: поліція затримала трьох активістів за портрет Путіна на цвинтарі

Російська поліція затримала трьох активістів після того, як на хрестах на цвинтарі в Санкт-Петербурзі невідомі розвісили портрети президента Росії Володимира Путіна й інших високопосадовців.

Троє активістів, які є членами групи «Агітросія», що вже брала участь у схожих акціях, були затримані 21 вересня за звинуваченням у «нарузі над тілами померлих і місцями їх поховання».

Поліція вже відпустила двох із затриманих, третій залишається під вартою, йому загрожує до п’яти років ув’язнення в разі визнання винним.

«Агітросія» офіційно заперечує причетність до цієї акції, яка стала підставою для вибіркового кримінального переслідування учасників організації», – йдеться в заяві групи «Агітросія».

У квітні учасники цієї організації взяли відповідальність за те, що поставили надгробок з іменем Путіна перед Ісаакіївським собором у Санкт-Петербурзі.

За кілька тижнів до цього схожі акції були проведені в Москві і місті Набережні Челни, що в Татарстані.

Двох активістів у Набережних Челнах затримали і засудили в березні до арештів відповідно на 28 і шість днів.