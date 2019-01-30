Члена верхньої палати парламенту Росії затримали за підозрою у вбивствах

Члена Ради федерації (верхньої палати парламенту Росії) від північнокавказького регіону Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова затримали 30 січня в Москві за підозрою в причетності до двох убивств, повідомляє російський Слідчий комітет.

Йдеться про вбивство лідера черкеського руху «Адиге-Хасе» Аслана Жукова і кандидата на посаду президента Карачаєво-Черкесії Фраля Шебзухова, уточнюють у відомстві.

Рада федерації Росії 30 січня дала згоду на притягнення Арашукова як обвинуваченого у кримінальній справі і позбавила його недоторканності. У партії «Єдина Росії» повідомили про припинення членства Рауфа Арашукова за рішенням регіональної політичної ради.

32-річного політика вивели із залу прямо під час засідання Ради федерації, яке перед цим закрили для преси. Про зв’язок затримання з убивствами, вчиненими в 2010 році, спочатку повідомили джерела відразу декількох російських інформаційних агентств.

Рауф Арашуков є членом Ради федерації Росії з 2016 року. До цього він працював у структурах «Газпрому».