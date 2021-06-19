У Росії розбився літак із парашутистами. Загинули 9 людей

У Кемеровській області Росії на аеродромі Танай 19 червня зазнав аварії літак зі спортсменами-парашутистами на борту, внаслідок чого загинули дев’ять людей.

Як повідомило регіональне управління Слідчого комітету на транспорті, літак виконував тренувальний політ. Під час польоту командир повітряного судна повідомив про відмову одного з двигунів, через це ухвалили рішення повертатися на аеродром вильоту. При розвороті літак, зачепивши крилом крони дерев, впав на землю.

Спочатку надходили різні дані щодо кількості людей на борту і числа загиблих. Згодом власник літака повідомив, що на борту були 19 людей, загиблі – двоє пілотів і сім парашутистів.