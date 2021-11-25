Росія: одна людина загинула, 49 зникли під час пожежі на шахті в Сибіру

Одна людина загинула, 43 були поранені в результаті вибуху, спричиненого пожежею, на вугільній шахті «Ліствяжна» в Кемеровській області Росії, повідомила влада країни 25 листопада.

Місце перебування 49 шахтарів залишається невідомим, сотні вже евакуювали, повідомили у МНС Росії.

Місцеві медики повідомили, що п’ятеро людей перебувають у тяжкому стані.

Щонайменше 287 людей перебували в шахті рано-вранці, коли почалася пожежа, повідомив власник копальні, одна з найбільших вугільних компаній Росії «СДС-Уголь».

Аварійно-рятувальні роботи наразі тривають.

За повідомленнями, можливою причиною вибуху, який не спричинив руйнувань, могло стати займання вугільного пилу у вентиляційній шахті, що призвело до поширення диму по вентиляційній системі.

Згадану шахту відкрили в 2003 році.