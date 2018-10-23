Росія: на стеження за курсантами в інтернеті витратять півмільярда рублів

Міністерство оборони Росії оголосило тендер на 485 мільйонів рублів (майже 7,5 мільйонів доларів) на оснащення армії засобами контролю за активністю курсантів в інтернеті. Відповідне повідомлення опубліковано на порталі російських держзакупівель.

71 мільйон рублів виділять на розширення чинної ліцензії на використання програми InfoWatch Traffic and Device Monitor. Ця система виявляє конфіденційні документи і запобігає їхньому витоку. Її можна використовувати для відстеження листування співробітників у соцмережах.

125 мільйонів рублів, відповідно до тендера, передбачається витратити на комплекс засобів фільтрації при доступі в інтернет. 215 мільйонів рублів буде витрачено на комплекс зі спецперевіркою і спеціальним дослідженням комп'ютерів, який також захищає від витоків інформації.