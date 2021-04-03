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03 квітня 2021, Київ 23:12
Новини | Міжнародні

Російський військовий супутник зійшов з орбіти і згорів в атмосфері

Про причини сходження з орбіти не повідомляють

Російський військовий супутник «Космос-2525», запущений в 2018 році, зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном. Інформація про це опублікована 3 квітня командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляють російські ЗМІ.

Про причини сходження з орбіти не повідомляють. Міністерство оборони Росії ситуацію не коментувало.

Експериментальний апарат малого класу «Космос-2525» був запущений в березні 2018 року. Офіційних даних про призначення супутника Міністерство оборони Росії не наводило.

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