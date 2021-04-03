Російський військовий супутник зійшов з орбіти і згорів в атмосфері

Російський військовий супутник «Космос-2525», запущений в 2018 році, зійшов з орбіти і зруйнувався над Тихим океаном. Інформація про це опублікована 3 квітня командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), повідомляють російські ЗМІ.

Про причини сходження з орбіти не повідомляють. Міністерство оборони Росії ситуацію не коментувало.

Експериментальний апарат малого класу «Космос-2525» був запущений в березні 2018 року. Офіційних даних про призначення супутника Міністерство оборони Росії не наводило.