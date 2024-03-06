Троє людей зникли, 20 постраждали після вибуху й пожежі на ТЕЦ у Росії

На Шагонарській ТЕЦ у російській республіці Тива 6 березня стався вибух і масштабна пожежа, внаслідок чого постраждали понад 20 осіб, ще троє – вважаються зниклими безвісти, повідомив проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії».

Губернатор сибірського регіону Владислав Ховалиг повідомив, що, попередньо, вибух стався у відсіку теплоподачі, розташованому окремо від котельні. Наразі пожежу загасили, рятувальники розбирають і проливають конструкції. Державне інформагентство «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби пише, що вибух стався через детонацію вугільного пилу.

За словами Ховалига, теплопостачання у Шагонарі зупинили: без тепла залишилося близько чотирьох тисяч людей. Загалом у місті – понад 12 тисяч жителів. У Шагонарі зараз – морози: на вулиці -12°C, вночі передають до -22°C.

Регіональне відділення Слідчого комітету Росії відкрило кримінальну справу про недбалість, яка з необережності завдала тяжкої шкоди здоров’ю. У регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації.