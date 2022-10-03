Росія: звинувачений у держзраді 81-річний вчений помер під домашнім арештом

У Росії 81-річний вчений Валерій Митько, звинувачений у державній зраді у лютому 2020 року, помер під домашнім арештом, повідомила правозахисна спільнота «Перший відділ». 2021 року суд заборонив вченому після четвертого інфаркту виходити на рекомендовані лікарями прогулянки.

Митько – доктор технічних наук, професор, колишній начальник кафедри гідроакустики Військово-морської академії. Він був членом редколегії наукового журналу «Технічна акустика» і редакційної ради видавництва «Суднобудування», сферою його наукових інтересів була прикладна гідрофізика.

У лютому 2020 року його затримала ФСБ Росії. За версією слідства, протягом чотирьох років він співпрацював із китайськими спецслужбами та збирав дані про способи і методи виявлення підводних човнів. Вчений категорично заперечував це.

Від 2016 року він регулярно відвідував Далянський океанічний університет в Китаї як запрошений професор. Як стверджувала ФСБ, у документах, які він брав із собою для лекцій, містилася державна таємниця.