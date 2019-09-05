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05 Вересень 2019, Київ 16:32
Новини | Міжнародні

У Росії розбився військовий вертоліт Мі-8

Попередньою причиною того, що сталося, в Міноборони Росії вважають руйнування однієї зі стійок шасі

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У Саратовській області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони Росії.

За даними російського державного агентства новин ТАСС, три людини, що були на борту вертольота, зуміли евакуюватися і не постраждали.

«5 вересня 2019 року в Саратовській області при здійсненні розгону по злітно-посадковій смузі для здійснення планового польоту сталося перекидання вертольота Мі-8. Екіпаж вертольота зумів безпечно покинути машину і не постраждав. Пасажирів на борту не було», – повідомили у відомстві.

Попередньою причиною того, що сталося, в Міноборони Росії вважають руйнування однієї зі стійок шасі.

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