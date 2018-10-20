Росія: під Петербургом на заводі піротехніки стався вибух, 4 людини загинули

У Ленінградській області Росії на території заводу «Авангард», який виробляє піротехніку, стався вибух, внаслідок якого чотири людини загинули, ще сім були поранені, повідомляє місцева влада.

Російські ЗМІ з посиланням на дані екстрених служб повідомляють, що під завалами може перебувати ще одна людина.

У результаті вибуху, що стався 19 жовтня, будівля на заводській території була частково зруйнована.

Очевидці повідомляли про дим, що піднімався на десятки метрів. За словами одного з них, вибух був такої сили, що під «ногами затряслася земля».

Про причини вибуху наразі не повідомляють.