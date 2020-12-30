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30 грудня 2020, Київ 19:32
Новини | Міжнародні

У Росії завершили пошуки рибалок із затонулого судна, 17 людей вважають загиблими

Із 19 членів екіпажу вдалося врятувати двох

У Баренцевому морі завершили активну стадію пошуків російських рибалок із затонулого судна «Онега» (порт приписки Мурманськ). Воно затонуло 28 грудня.

Із 19 членів екіпажу вдалося врятувати двох. 17 моряків вважають загиблими.

У район катастрофи судна попрямує буксир для моніторингу дна.

За версією МНС Росії, найбільш ймовірна версія події – перекидання при витягуванні риболовецького тралу. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації морського і водного транспорту.

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