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06 грудня 2019, Київ 10:52
Новини | Міжнародні

Росія: студенту Жукову дали три роки умовно за ролики в YouTube

Єгор Жуков називав своє переслідування політично мотивованим

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У Росії студента Вищої школи економіки Єгора Жукова, звинуваченого в екстремізмі за ролики в YouTube, засудили умовно.

Кунцевський суд Москви призначив йому покарання у три роки умовно з позбавленням права займатися адмініструванням сайтів на два роки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підтримати Жукова до Кунцевського суду Москви прийшли десятки людей, 6 грудня 2019 року
Підтримати Жукова до Кунцевського суду Москви прийшли десятки людей, 6 грудня 2019 року

21-річного Жукова звинуватили в екстремізмі. Спочатку йому інкримінували статтю про «масові заворушення», але потім ці звинувачення зняли і висунули нові – вже не за участь в акції протесту 27 липня в Москві, а за ролики в YouTube.

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Прокуратура просила для Жукова чотири роки колонії. Сам студент відкидав звинувачення в закликах до насильства і називав своє переслідування політично мотивованим.

За Єгора Жукова поручилася проректор ВШЕ Валерія Касамара, «Ехо Москви», «Нова газета», репер Оксімірон, а студентська молодь приходила підтримати Жукова у суді.

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