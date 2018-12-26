У Росії репортера засудили до 6 років в’язниці за звинуваченням у вимаганні

Російський суд засудив до шести років колонії і штрафу головного редактора видання «БлогСочі» Олександра Валова, обвинуваченого у вимаганні у депутата Держдуми, повідомив його адвокат Олександр Попков.

За версією слідства, Валов вимагав у депутата Держдуми Росії від ЛДПР Юрія Напсо 300 тисяч рублів за видалення компрометуючих матеріалів: у них йшлося про те, що парламентар обгородив частину громадського пляжу в Сочі, встановивши особистий басейн.

Сам журналіст заперечує провину і вважає справу політично мотивованою. Він пов’язує кримінальне переслідування з діяльністю сайту «БлогСочі».

Олександра Валова затримали 19 січня 2018 роки після обшуку в його квартирі.

За повідомленнями російських ЗМІ, суддя, який розглядав справу Валова, ігнорував його клопотання. Він також видалив з процесу двох адвокатів журналіста – Олександра Попкова і Михайла Беньяша. Щодо останнього зараз розслідується справа про напад на поліцейських. Беньяш заперечує провину і наполягає, що побили його.

Адвокат Попков наголосив, що в матеріалах справи Олександра Валова є постанова суду про прослуховування його переговорів. Воно мотивується його причетністю «до групи опозиційно налаштованих громадян, діяльність яких спрямована на організацію акцій громадянської непокори з використанням екстремістських методів».