У Росії повідомляють про зіткнення двох винищувачів Су-34 на Далекому Сході

Два винищувачі-бомбардувальники Су-34 зіткнулися на Далекому Сході Росії, повідомляють російські державні агенції новин ТАСС і «РИА Новости» із посиланням на джерела в силових структурах.

Як повідомляє ТАСС, літаки зникли з радарів під час польотів, один Су-34 після зіткнення впав у море.

Тим часом, джерело агентства «Інтерфакс» підтверджує зникнення літаків з радарів, за його даними, пілотам вдалося катапультуватися. Пілоти, за попередніми даними, живі.

Міноборони Росії офіційно ситуацію поки що не коментувало.

Су-34 розроблений компанією «Сухой». За підрахунками Центру аналізу стратегій і технологій, у 2018 році в російську армію було поставлено 12 винищувачів такого типу. Станом на початок року всього було побудовано 126 таких винищувачів.