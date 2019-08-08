Росія: розшукуваний силовиками активіст добровільно здався поліції

У Росії активіст Сергій Фомін, оголошений в розшук у справі про «масові заворушення», повернувся до Москву і добровільно здався поліцейським, повідомив правозахисний портал «Медіазона».

Фомін наполягає, що не скоював протиправних дій. За словами активіста, він не хотів, щоб у слідчих була можливість повідомити про його затримання і про те, що він перед цим переховувався. Фомін розповів, що останні кілька днів провів на відпочинку, а в ніч на четвер разом зі своїм адвокатом прийшов до Слідчого управління Москви. Там йому не відкрили, а по телефону гарячої лінії активіст не зміг отримати чіткої відповіді, що йому робити. Після Фомін з’явився до одного з московських відділків поліції, де його допитали і затримали.

Сергій Фомін є одним із обвинувачених у справі про «масові заворушення», якими російська влада вважає акцію за допуск незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Всього у цій справі проходить 11 людей.

Російські силовики також підозрюють Фоміна в тому, що він узяв на руки чужу дитину, щоб безперешкодно пройти через поліцейське оточення. Через це прокуратура зажадала позбавити сімейну пару Ольгу і Дмитра Проказових батьківських прав. Самі вони розповідали, що Фомін – хрещений батько їхнього сина та не використовував дитину для проходу через оточення, а просто взяв його на руки.