Аваков висміяв запит із Росії до ГПУ про його «притягнення до відповідальності»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков висміяв запит Генеральної прокуратури Росії до Генеральної прокуратури України про правову допомогу у притягненні його до кримінальної відповідальності, про яке повідомили у пресі.

«У руслі актуального дискурсу процитую з Приповістей Соломонових: Нерозумному відповіді не давай за нерозум його, щоб і ти не став рівний йому. Коментую документи, що з’явилися у ЗМІ, тільки з причини курйозності підходу: Генеральна прокуратура Росії висловлює готовність надавати ГПУ правову допомогу в розслідуванні справ, учасниками яких Росія і Україна. В цьому випадку я готовий дати свідчення в так званій справі про перешкоджання голосуванню на виборах Путіна в обмін на екстрадицію громадянина Януковича!» – написав Аваков у фейсбуці.

Цитуючи повідомлення преси про чергову кримінальну справу проти нього в Росії, Аваков також заявив: «Я, звісно, не веду обліку, скільки щодо мене відкрито кримінальних справ, бо не вважаю їх хоч скількись обміркованими і обґрунтованими. Всі ж розуміють, що їх відкривають через політичну доцільність із погляду путінського режиму. Але з тієї ж причини кожну таку справу вважаю за позитивну оцінку моєї роботи на посаді міністра внутрішніх справ України».

Він послався на повідомлення видання «Лівий берег» із посиланням на джерело в Генеральній прокуратурі України про те, що Генеральна прокуратура Росії у вересні 2018 року направила в ГПУ запит Слідчого комітету Росії про правову допомогу для притягнення до кримінальної відповідальності міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як мовиться у статті, у квітні 2018 року Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу стосовно Авакова через рішення МВС не пускати громадян Росії на виборчі дільниці на материковій частині України на виборах президента Росії 18 березня 2018 року. Ці дії в Росії кваліфікували за статтею російського Кримінального кодексу про «перешкоджання здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій». У запиті про правову допомогу Україну просять, серед іншого, повідомити про розслідування «фактів перешкоджання участі російських громадян» у Києві, Львові, Одесі й Харкові та надати копії матеріалів. Також росіяни попросили надати інформацію і документи Авакова, такі, як дані про громадянство і видачу паспорта України, про склад сім’ї, про освіту, місце роботи, трудову книжку, службову характеристику та інше.

Тоді, навесні 2018-го, Арсен Аваков заявляв, що громадян Росії не допускатимуть на територію російських дипломатичних установ в Україні для участі в голосуванні на виборах президента Росії, на яких на четвертий термін був знову переобраний Володимир Путін, – за винятком російських дипломатів. При цьому голова МВС послався на заяву Міністерства закордонних справ України про те, що таке голосування буде можливе тільки за умови, що цього голосування Росія не буде проводити на окупованій території України – у Криму і в Севастополі; Росія таки незаконно провела тоді ці вибори.

Росія також відмовляється екстрадувати до України для суду колишнього президента Віктора Януковича, якого в Україні заочно судять у кількох кримінальних справах.

Зі свого боку, Москва останніми роками порушила десятки чи й сотні кримінальних справ проти багатьох громадян України, в тому числі представників найвищого керівництва країни і військових, у першу чергу за звинуваченнями в нібито воєнних злочинах у перебігу захисту України від російської гібридної агресії на Донбасі, але також і з інших причин.