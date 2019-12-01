Щонайменше 15 людей загинули в аварії автобуса в Росії

У Забайкальському краї Росії щонайменше 15 людей загинули, коли пасажирський автобус впав з моста на лід замерзлої річки Куенга. За останніми повідомленнями агенцій, які посилаються на медиків і очевидців, загинули 15 людей, ще 18 постраждали.

Під автобусом, який лежить на даху, ще залишаються люди. рятувальники побоюються, що транспортний засід проломить лід і піде з людьми під воду.

Всього в автобусі, за попередніми даними, їхали 43 пасажири і водій.

У повідомленнях ідеться, що у автобуса, який їхав з міста Сретенськ до Чити, лопнуло колесо. Інформація про аварію надійшла до екстрених сружб о 9:38 за московським часом (це 8:38 за Києвом).

На місце події вилетіли вертольоти медицини катастроф, які мають доправити тяжко травмованих до лікарень.