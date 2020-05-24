Росія вимагає від Bloomberg вибачень за статтю про рейтинг Путіна

Посольство Росії у США вимагає від агентства Bloomberg вибачень за статтю, в якій згадується про падіння рейтингу президента Росії Володимира Путіна.

Bloomberg посилається на дані опитувань соціологічної служби ВЦИОМ про довіру політикам. Згідно з проведеним у квітні опитуванням, про довіру Путіну заявили 27% респондентів, це найнижчий показник за довгий час.

Такі дані справді можна знайти на сайті ВЦИОМ. Посольство Росії стверджує, що Bloomberg «продовжує демонструвати повну неповагу до своїх читачів», оскільки «реальний рівень довіри» Путіну, за даними цієї ж соціолоічної служби, становить 67,9%.

Такі цифри теж є на сайті соціологів. Різниця пояснюється різницею в питаннях про довіру, які ставили респондентам. На пряме запитання «Чи довіряєте ви Путіну?», як стверджується, позитивно відповідають більш як 67 відсотків, а от на прохання назвати політиків, яким довіряють, прізвище Путіна в останньому опитуванні назвали тільки 27 відсотків.

Раніше саме результати так званих «відкритих опитувань» ВЦИОМ публікував щотижня. Однак незабаром після того, як рейтинг Путіна за цими опитуваннями став падати, їхня регулярна публікація припинилася.

Глава ВЦИОМ Валерій Федоров заявив, що рівень довіри до Путіна становить 67–68 відсотків, а його електоральний рейтинг зараз не вимірюють, тому що до виборів далеко, і неясно, хто на них балотуватиметься.

За даними квітневого опитування іншої соціологічної служби, «Левада-центру», рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна в квітні впав до історичного мінімуму. Схвалюють діяльність глави держави 59% респондентів.