ЄСПЛ присудив 2 мільйони євро у справі про зникнення жителів Чечні в 2005 році

Європейський суд із прав людини присудив майже два мільйони євро компенсації у справі про зникнення одинадцяти жителів станиці Бороздиновська в республіці Чечні в Росії 2005 року. Суд у Страсбурзі визнав, що російська влада порушила цілу низку статей європейської Конвенції про права людини, серед яких – право на життя.

За свідченнями очевидців і правозахисників, влітку 2005 року близько сотні військовослужбовців батальйону «Восток» («Схід») Міністерства оборони Росії вбили одного літнього місцевого жителя і вивезли в невідомому напрямку 11 осіб, переважно аварців за національністю. Про їхню долю досі нічого не відомо. Більшість військових батальйону становили вихідці з Чечні.

Росія проводила розслідування події самостійно. Командування «Востоку» всі звинувачення відкинуло.

У жовтні 2005 року Грозненський гарнізонний військовий суд виніс вирок командирові однієї з рот батальйону «Восток» Мухаді Азієву. За участь у «зачистці», як неформально називають офіційну «перевірку дотримання паспортного режиму», Бороздиновської він отримав умовний термін. Азієва визнали винним у перевищенні посадових повноважень.

Родичі зниклих звернулися до ЄСПЛ. Перше засідання суду у справі відбулося наприкінці 2006 року.

Рішення ЄСПЛ обов’язкові до виконання для всіх країн-учасниць Ради Європи, тобто і для Росії. Але 2015 року в Росії ухвалили закон, який має дозволяти їй, на порушення її міжнародних зобов’язань, не виконувати цих рішень.