У Росії затримали активіста Ільдара Дадіна

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін повідомив 14 серпня про своє затримання в Смоленській області. За його словами, особа в цивільному одязі показала посвідчення співробітника МВС, після чого Дадіна посадили в поліцейський автомобіль.

Це сталося неподалік від виправній колонії №3 в місті Сафоново. Дадін написав у фейсбуці, що збирався зустріти інгшого активіста Дениса Бахолдіна, який звільняється з в’язниці.

За словами Дадіна, його доставили у відділ поліції. Що закидають затриманому, поки не повідомляється.

Денис Бахолдін був затриманий у березні 2017 року на російсько-українському кордоні, а в грудні 2018 року – засуджений на три з половиною роки. Слідство вважає, що активіст поїхав у 2014 році в Україну, де вступив в організацію «Правий сектор», заборонену в Росії. Бахолдін розповідав, що до нього застосовували тортури.

Сам Ільдар Дадін став першим у Росії засудженим за неодноразову участь у неузгоджених акціях. У грудні 2015 року суд засудив його до трьох років колонії загального режиму. У лютому 2017 року Верховний суд Росії виправдав активіста, після чого він вийшов на свободу. Дадін – лауреат премії Фонду Бориса Нємцова за 2017 рік. Він був нагороджений за сміливість у захисті демократичних цінностей.