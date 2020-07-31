У Росії курс рубля падає 10 днів поспіль

У Росії курс рубля щодо основних світових валют падає понад 10 днів поспіль. 30 липня євро подолав позначку 86 рублів, а долар став коштувати вище 73 рублів. На торгах на Московській біржі 31 липня курс долара виріс на 86 копійок, показавши максимум із 14 травня. Курс євро вперше з березня перевищив позначку в 87,67 рубля, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Знецінення рубля відбувається на тлі завершення сезону дивідендів. Іноземні інвестори скуповують валюту, щоб конвертувати дивіденди по акціях російських компаній. За нормальних умов ці гроші можна було б залишити в рублях для реінвестування на російському ринку, але зараз інвестори до такого не готові.

Дії Центробанку Росії щодо зниження ключової ставки також знижують привабливість рубля. 24 липня регулятор знизив ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25%.