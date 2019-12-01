До 19 людей зросло число жертв аварії автобуса в Росії

Унаслідок аварії автобуса в Забайкальському краї Росії, за останніми даними, загинули 19 людей, у тому числі і водій. Серед загиблих двоє дітей.

1 грудня автобус Kia Granbird впав в річку Куенга в Стрітенському районі Забайкальського краю. Причиною ДТП, за попередніми даними, стало те, що у транспортного засобу лопнуло колесо. Інформація про аварію надійшла до екстрених служб о 9:38 за московським часом (це 8:38 за Києвом).

Всього в автобусі, за попередніми даними, їхали 43 пасажири і водій.

На місце події прибули вертольоти медицини катастроф, які доправляють тяжко травмованих до лікарень.