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01 грудня 2019, Київ 13:55
Новини | Міжнародні

До 19 людей зросло число жертв аварії автобуса в Росії

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Унаслідок аварії автобуса в Забайкальському краї Росії, за останніми даними, загинули 19 людей, у тому числі і водій. Серед загиблих двоє дітей.

1 грудня автобус Kia Granbird впав в річку Куенга в Стрітенському районі Забайкальського краю. Причиною ДТП, за попередніми даними, стало те, що у транспортного засобу лопнуло колесо. Інформація про аварію надійшла до екстрених служб о 9:38 за московським часом (це 8:38 за Києвом).

Всього в автобусі, за попередніми даними, їхали 43 пасажири і водій.

На місце події прибули вертольоти медицини катастроф, які доправляють тяжко травмованих до лікарень.

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