У Росії загинули 4 військових, десятки поранені – вантажівка врізалася в колону автобусів

Поблизу міста Красногорськ Московської області 11 січня вантажівка врізалася в колону автобусів Міністерства оборони Росії, повідомляють російські інформагенції та підтверджує військове відомство. У ДТП загинули четверо військових, понад 20 потерпілих доправлені до Красногорської лікарні, 16 перебувають у тяжкому стані. Всього травми різного ступеня тяжкості отримали близько 45 людей.

ДТП сталася в момент, коли військова автоколона зупинилася через несправність одного з автобусів. «Сталася поломка першого з автобусів в колоні. У цей час у колону в’їхала вантажівка «Сканія» під керуванням 36-річного жителя Володимирської області», – інформують російські ЗМІ.

За попередньою версією, водій вантажівки, який був тверезим, не впорався з керуванням.

Автобуси належать навчальному центру, який готує військових водіїв.