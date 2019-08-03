Росія: проти «Фонду боротьби з корупцією» порушена справа про відмивання мільярда рублів

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти «Фонду боротьби з корупцією», одним із засновників якого є опозиційний політик Олексій Навальний. Активістам інкримінують «вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, свідомо придбаними іншими особами злочинним шляхом». Як повідомляє сайт відомства, справа порушена за матеріалами, що надійшли в МВС Росії, згідно з якими в ФБК легалізували близько мільярда рублів.

За даними слідства, «з січня 2016 по грудень 2018 року особи, які мають стосунок до діяльності некомерційної організації «Фонд боротьби з корупцією», у тому числі працівники фонду, отримали велику суму грошей у рублях та іноземній валюті, яку треті особи «внесли через банкомати Cash-in і Recycling в Москві на розрахункові рахунки кількох банків». У Слідчому комітеті заявляють, що «вживаються всі необхідні заходи для встановлення осіб усіх співучасників злочину і їхнього затримання».

За статтею «легалізація або відмивання грошових коштів, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину» фігурантам кримінальної справи загрожує до семи років позбавлення волі.