У приватній військовій компанії, що воювала на Донбасі, були представники ГРУ – ЗМІ

Обвинувачені в крадіжках, розбоях, вимаганні та бандитизмі учасники регіональної громадської організації «Єдині народні громадські товариства» (відомої також як «приватна військова компанія» «Е.Н.О.Т.») дали свідчення на своїх керівників, повідомляє російське видання «Коммерсант».

Вони стверджують, що найвідповідальніші завдання виконували чинні військовослужбовці. Один із них – співробітник ГРУ Денис Карабан. Карабан, за словами обвинувачених, проводив тренування з рукопашного бою, а служив «десь під Нижнім Новгородом». Він неодноразово допомагав «єнотам», коли вони виїжджали в так звані «гуманітарні відрядження» на Донбас. Видання навголошує, що його адвокати не вказували на зв'язок Карабана з Міністерством оборони Росії.

Керував ПВК «Е.Н.О.Т.» Роман Теленкевіч. Він ухвалював усі ажливі рішення, давав іншим завдання і накази. За «ідеологію» відповідав Євген Морозов, який також вів фінансовий облік.

Технічним забезпеченням ПВК займався Василь Мінчік. Адвокати Мінчіка стверджували, що їхній підзахисний – військовий, має державні та відомчі нагороди за участь в гуманітарних операціях.

Один із обвинувачених у справі також розповів, що наприкінці 2016 року співробітники ФСБ і Слідчого комітету попросили членів ПВК взяти участь в обшуку, вони були одягнені в камуфляжний одяг і діяли під виглядом бійців спецпідрозділів. Після цього ті, у кого проводився обшук, заявили про зникнення дев’яти мільйонів рублів.

За цю операцію один із учасників ПВК отримав «знак подяки за допомогу ФСБ» – дві тисячі рублів і мобільний телефон, повідомляє «Коммерсант».

Слідчий комітет Росії визнав ПВК «Е.Н.О.Т.» злочинною організацією, учасники якої, прикриваючись пропагандою патріотизму, скоювали злочини в складі злочинного співтовариства, яке нібито організували співробітники ФСБ.

Більшість учасників ПВК на чолі з Теленкевічем заарештовані. Підозрювані в організації цього злочинного співтовариства двоє співробітників управління ФСБ по Москві і області, майори Олександр Мрищук і Антон Барякшев, були затримані, але згодом їх відпустили з-під варти.