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04 Жовтень 2019, Київ 18:38
Новини | Міжнародні

МЗС Росії викликало посла Ірану через затримання журналістки в Тегерані

Речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила про виклик посла Ірану

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МЗС Росії викликало посла Ірану в Москві через затримання російської журналістки в Тегерані. Посол Ірану «запрошений до МЗС для швидкого з’ясування обставин інциденту» та забезпечення дотримання прав журналістки Юлії Юзик, заявила речниця міністерства Марія Захарова 4 жовтня.

Раніше дочка Юзік написала у своєму акаунті у матері у Facebook, що у журналістки «величезні проблеми», а судове засідання 5 жовтня «вирішить її долю».

Колишній чоловік Юзік, журналіст Борис Войцеховський, заявив, що 3 жовтня члени Корпусу вартових ісламської революції ввірвалися в її готельний номер та затримали за підозрою у зв’язках із ізраїльською спецслужбою. Войцеховський заявив, що іранські прикордонники вилучили паспорт журналістки відразу після посадки в Тегерані кількома днями раніше з невідомих причин.

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