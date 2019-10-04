МЗС Росії викликало посла Ірану через затримання журналістки в Тегерані

МЗС Росії викликало посла Ірану в Москві через затримання російської журналістки в Тегерані. Посол Ірану «запрошений до МЗС для швидкого з’ясування обставин інциденту» та забезпечення дотримання прав журналістки Юлії Юзик, заявила речниця міністерства Марія Захарова 4 жовтня.

Раніше дочка Юзік написала у своєму акаунті у матері у Facebook, що у журналістки «величезні проблеми», а судове засідання 5 жовтня «вирішить її долю».

Колишній чоловік Юзік, журналіст Борис Войцеховський, заявив, що 3 жовтня члени Корпусу вартових ісламської революції ввірвалися в її готельний номер та затримали за підозрою у зв’язках із ізраїльською спецслужбою. Войцеховський заявив, що іранські прикордонники вилучили паспорт журналістки відразу після посадки в Тегерані кількома днями раніше з невідомих причин.