У Росії 18-річний юнак, який розстріляв на вулиці трьох людей, вчинив самогубство

У Росії, в Борському районі Нижегородської області, ввечері 12 жовтня 18-річний юнак, за уточненими даними, застрелив трьох людей і ще трьох поранив (у перших повідомленнях ішлося про чотирьох загиблих).

Зранку 13 жовтня російські засоби інформації повідомили, що правоохоронці знайшли тіло нападника, який одразу після інциденту втік до лісу. Причини його смерті уточнюються.

За повідомленнями, молодий чоловік спершу з зареєстрованої мисливської зброї стріляв у свою бабусю (вона в тяжкому стані перебуває в лікарні), а згодом – у випадкових перехожих на зупинці громадського транспорту.

Пошук нападника вели спецпризначенці, які використовували безпілотники з тепловізорами.