Російські комуністи порушили обмеження в день 150-річчя Леніна

Десятки комуністів у Росії порушили запроваджений у зв’язку з епідемією COVID-19 режим обмежень, щоб відзначити 150-ту річницю від дня народження колишнього лідера більшовиків Володимира Леніна.

Члени Комуністичної партії Росії на чолі з лідером партії Геннадієм Зюгановим 22 квітня поклали квіти до мавзолею Леніна на Красній площі в Москві, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Учасники заходу були розділені на невеликі групи та трималися на відстані один від одного, коли наближалися до гранітного мавзолею. Формально ця акція порушила запроваджений у Москві режим, який забороняє жителям російської столиці залишати свої домівки. Винятки стосуються лише виходу з дому для придбання предметів першої потреби, зокрема, їжі та ліків, для отримання медичного лікування або виносу сміття, а також вигулу домашніх тварин.

Днем раніше Зюганов закликав комуністів у всіх регіонах Росії, а також у пострадянських країнах покласти квіти до пам’ятників Леніна.

Комуністи в Росії планували проводити масові заходи та святкування 150-річчя Леніна з запрошенням закордонних гостей, але всі події були відкладені на невизначений час через пандемію.

Ленін стояв на чолі більшовицького перевороту 1917 року, після якого в колишній Російській імперії розпочалася громадянська війна. Згодом на більшій частині території колишньої імперії в 1922 році був створений Радянський Союз, який розпався в 1991 році.

Забальзамоване тіло Леніна, який помер у 1924 році, збергіається в мавзолеї на центральній площі російської столиці.