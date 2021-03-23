У Росії розбилися троє військових льотчиків: катапульта спрацювала на землі

У Росії загинули троє військових льотчиків, членів екіпажу дальнього бомбардувальника Ту-22М3, внаслідок «нештатного спрацювання» катапульти в літаку, який ще був на землі і готувався до вильоту, повідомило Міністерство оборони Росії. Це сталося на військовому аеродромі в Калузькій області.

«Через недостатню висоту для розкриття парашутів троє членів екіпажу при приземленні зазнали травм, несумісних із життям», – мовиться в повідомленні.

Про долю четвертого члена екіпажу міністерство не згадало. Російські засоби інформації з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що він важко поранений, але вижив.

Також агентства повідомляють, що один із загиблих – командир авіаполку, який базується на аеродромі.

У перших повідомленнях про цю надзвичайну подію помилково йшлося про те, що екіпаж загинув унаслідок аварійної посадки літака.