Влада Росії повідомила, що загасила всі лісові пожежі 

На території Росії станом на 30 вересня не спостерігається лісових пожеж, повідомили у російському відомстві «Авіалісохорона». Там стверджують, що за добу 29 вересня ліквідувала сім пожеж на площі трохи менш як 100 гектарів.

Минулого тижня інформаційні агентства повідомляли, що осередки загорянь продовжують з’являтися на території Росії, попри настання осені. Повідомлялося, зокрема, про лісові пожежі в Бурятії і Красноярському краї.

Цього року в Сибіру сталися масштабні лісові пожежі. Дим від них сягав територій США і Канади. Російська влада довгий час відмовлялася гасити загоряння, заявляючи, що небезпеки населеним пунктам немає, і гасити вогонь економічно невигідно.

До кінця серпня чиновники Россільгоспнагляду оцінили збиток від лісових пожеж в Росії. З початку цього року він склав близько семи мільярдів рублів (це понад 2,5 мільярда гривень).

Рахункова палата називала серед причин поширення пожеж брак фінансування, відсутність необхідної техніки та неукомплектованість пожежної охорони в регіонах.