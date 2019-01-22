У Росії пасажир літака вимагав летіти в Афганістан

У Росії пасажир літака компанії «Аерофлот», що летів до столиці Москви з міста Сургута на Уралі, вимагав повернути до Афганістану, але літак, розвернувшись, приземлився в Ханти-Мансійську, майже за 300 кілометрів на захід від Сургута.

За даними російського агентства «Інтерфакс», чоловіка затримали, зброї при ньому не виявили.

Інше російське агентство «РІА Новості» повідомило з посиланням на неназване джерело, що екіпажеві вдалося переконати чоловіка погодитися на посадку в Ханти-Мансійську, ніби для дозаправки. Це ж джерело стверджує, що пасажир був п’яний.

Раніше російський телеканал «РЕН ТВ» повідомляли, що літак «захопив озброєний чоловік». Російське агентство «ТАСС» із посиланням на «джерело в екстрених службах» повідомляло, що на літаку стався «факт хуліганства».

Як повідомляло раніше агентство «Інтерфакс», цей пасажир – 41-річний громадянин Росії. Це ж агентство цитує неназване джерело, яке інформує, що пасажир може бути психічно нездоровим і раніше бував не раз затриманий за адміністративні правопорушення, скоєні в нетверезому стані.