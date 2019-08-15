Справа про «масові заворушення» в Москві: студента Жукова залишили під ввартою

У Росії Московський міський суд залишив під арештом фігуранта кримінальної справи про «масові заворушення» на мітингу за вільні вибори в Москві 27 липня студента Вищої школи економіки Єгора Жукова.

На слуханнях про апеляцію на його арешт Жуков «подякував» владі Росії за те, що вона своїми діями у боротьбі з мирними протестами «дискредитує сама себе».

На засідання прийшов популярний серед російської молоді репер Oxxymiron, проте його не пустили до зали засідань нібито через брак місць. Під час слухань зачитали заяву репера, який запропонував внести за Жукова заставу в розмірі 2 мільйони рублів. За студента також клопотали юристка «Фонду боротьби з корупцією» Любов Соболь, видавець онлайн-ЗМІ «Медіазона» Петро Верзілов, головний редактор фінансованої «Газпромом» радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов. Усі вони попросили змінити обвинуваченому запобіжний захід. Адвокат Леонід Соловйов повідомив, що за Жукова є ще понад 600 клопотань про взяття на поруки, проте їх суд приймати відмовився.

Адвокат Жукова Леонід Соловйов запитав суд, яким чином дії його підзахисного стосуються «масових заворушень». «На відео, яке досліджували, видно, що людина, схожа на мого підзахисного, махає рукою. Стаття 212 передбачає підпали, погроми, напади на поліцейських. Яким чином це стосується нас?», – запитав адвокат.

Жукова, який намагався стати кандидатом на виборах у Мосміськдуму, затримали 2 серпня після обшуку.

Раніше звинувачення про масові заворушення на акції 27 липня висунули 13 активістам: Олексію Міняйлу, Кирилу Жукову, Івану Подкопаєву, Самаріддіну Раджабову, Єгору Жукову, Євгену Коваленку, Сергію Абанічеву, Владиславу Барабанову, Данилу Конону, Сергію Фоміну, Айдару Губайдуліну, Данилу Беглецю і Дмитру Васильєву. Всі вони, крім Васильєва, заарештовані. Васильєва екстрено госпіталізували через різке підвищення рівня цукру в крові. Також у справі був затриманий Ілля Анохін, його статус та місцезнаходження невідомі.