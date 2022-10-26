У Росії проти мобілізованого порушили першу справу за СЗЧ. Він не хотів убивати українців

У Росії порушена перша щодо мобілізованого кримінальна справа за СЗЧ (армійська абревіатура на позначення «самовільного залишення частини»). Обвинуваченим став молодший сержант із Мирненського району Якутії. Про це 26 жовтня повідомив правозахисник Павло Чіков.

Згідно з опублікованою копією постанови про порушення справи, увечері 30 вересня мобілізований утік із розташування військової частини 46108 в бурятському місті Улан-Уде (5-та окрема танкова бригада, яка бере участь у війні в Україні). Кримінальну справу порушили 17 жовтня.

«Обвинувачений заявив командиру: «Ні в яку Україну не поїду, не стрілятиму ні в яких українців». Повідомив, що після цього йому погрожували розправою та кримінальною відповідальністю. Після цього він утік із частини через дірку в паркані», – уточнив Чиков у своєму телеграм-каналі. Імʼя мобілізованого у повідомленні правозахисника не розкривається, офіційних коментарів влади поки що немає.

Кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини мобілізованої було запроваджено 24 вересня 2022 року у пакеті військових поправок до Кримінального кодексу, внесених до Думи за день до оголошення мобілізації. За відповідною статтею передбачено покарання до пʼяти років позбавлення волі.

21 вересня президент Володимир Путін оголосив про початок мобілізації в Росії через війну в Україні. Указ дозволяє призвати на фронт фактично будь-якого резервіста, хоча влада називає мобілізацію частковою і заявила про намір мобілізувати 300 тисяч осіб.

5-та танкова бригада з Улан-Уде зазнала значних бойових втрат під час війни в Україні.