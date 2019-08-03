У Москві затримали активістку Любов Соболь перед початком акції опозиції 

У Росії прихильники опозиції планують о 14:00 3 серпня розпочати нову акцію з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.

Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку.

У справі про масові заворушення в російській столиці Москві 27 липня затримані ще п’ятеро підозрюваних, повідомила 2 серпня державна інформагенція ТАСС. Таким чином, загальна кількість затриманих у цій справі сягнула 10.

Акція 27 липня відбулася на заклик незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи від опозиції. Мерія Москви не погодила мітинг, і поліція його жорстко розігнала, затримавши понад 1300 людей.

Після мітингу Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення в Москві. Упродовж останніх двох днів поліція проводить обшуки в активістів, які брали участь в акції опозиції.