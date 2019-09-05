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06 Вересень 2019, Київ 00:08
Новини | Міжнародні

Росія: силовики обшукують офіси пов'язаних із Навальним організацій

Російський опозиціонер Олексій Навальний

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Російські силовики ввечері 5 вересня прийшли з обшуками до офісу «Фонду боротьби з корупцією», студії Youtube-каналу «Навальний Live» і московського штабу опозиційного політика Олексія Навального. Про це в соцмережах повідомили сам Навальний і його соратники.

Три людини були затримані і доставлені у відділення поліції. Пізніше їх відпустили без складання протоколів.

Речниця ФБК Кіра Ярмиш зазначила, що правоохоронці відключали камери спостереження. Олексій Навальний написав, що двері до студії каналу випиляли.

До штабу, за словами Леоніда Волкова, «вломилися» співробітники Слідчого комітету і Росгвардії. У цей час у приміщенні відбувалася лекція з підготовки спостерігачів на виборах. У присутніх відбирали телефони. Волков додав, що обшуки розпочалися за годину до ефіру, в якому Навальний планував розповісти про так зване «розумне голосування» – ідею підтримки на місцевих виборах у Москві 8 вересня кандидатів, не пов'язаних із чинною владою. За останні півтора місяці це вже третій обшук у студіях каналу.

До виборів у Москві не були допущені незалежні кандидат, в тому числі прихильники Навального. Їх недопуск до виборів став приводом для масових вуличних протестів у Москві в липні і серпні.

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