У Росії до списку «іноземних агентів» включили «Фонд боротьби з корупцією»

Організація «Фонд боротьби з корупцією», засновником якої є опозиційний політик Олексій Навальний, відтепер вважається в Росії «іноземним агентом». Таке рішення ухвалило міністерство юстиції Росії, повідомили 9 жовтня російські інформагенції.

«Факт відповідності організації ознакам некомерційної організації, яка виконує функції іноземного агента, встановлений в ході проведеного Головним управлінням Мін’юсту Росії по Москві поточного контролю за її діяльністю», – ідеться в повідомленні.

Докладніших обґрунтувань такого рішення відомство не надало.

У 2012 році в Росії схвалили поправки до закону про некомерційні організації, які запровадили статус «іноземного агента». Таким агентом міністерство юстиції визнає організації, які отримують іноземне фінансування і займаються політичною діяльністю.