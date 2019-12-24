У Росії відбулися навчання з «безпеки інтернету»

У Росії впродовж 23 грудня відбулися навчання «з кібербезпеки в інтернеті». Громадські активісти назвали цей захід, ініційований владою, одним із можливих засобів посилення цензури.

Так званий закон про суверенний інтернет, схвалений законодавцями і підписаний президентом Володимиром Путіним раніше в цьому році, вимагає від провайдерів установки спеціального обладнання. Його призначення – перенаправляти мережевий трафік у пункти, контрольовані державою.

Закон містить положення про створення російської внутрішньої системи доменних імен. Прихильники закону кажуть, що він зробить Рунет (тобто російську частину глобальної мережі) більш незалежним. Вони наполягають, що закон покликаний захистити Росію від потенційних кібератак.

Критики попереджають, що закон призведе до цензурування значних частин інтернету і дозволить спецслужбам більше контролювати активність користувачів.

За словами заступника міністра зв’язку Олексія Соколова, завданням навчань є забезпечення надійної роботи інтернету в Росії за будь-яких умов. Соколов висловив цю точку зору в телевізійному виступі 23 грудня, який він провів з Центру моніторингу та відображення кіберзагроз.

Підконтрольний державі канал «Россия-24» повідомив, що влада тестувала нові технічні можливості вже впродовж двох тижнів.