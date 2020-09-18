Росія: опозиціонера Пивоварова затримали повторно одразу після виходу з-під арешту

У столиці Росії Москві 17 вересня поліція затримала виконавчого директора організації «Відкрита Росія» Андрія Пивоварова на виході зі спецприймальника, де він відбував 14 діб арешту, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Щодо Пивоварова склали адміністративний протокол про порушення порядку проведення публічного заходу через повідомлення в його телеграм-каналі про збори проти поправок до Конституції. Пивоварова на ніч до суду залишили у відділку поліції.

На початку вересня виконавчого директора «Відкритої Росії» заарештували на 14 діб за звинуваченням у порушенні порядку проведення публічного заходу через пост у фейсбуці. Пивоваров анонсував збір підписів на Пушкінській площі в Москві проти результатів голосування за поправки до Конституції. Суд вирішив, що через опубліковані активістом записи відбувся публічний захід, що заважало руху транспорту і пішоходів.

На початку серпня Пивоваров був затриманий співробітниками прикордонного відділу в Рудні Смоленської області. Разом з ним були затримані члени «Відкритої Росії» Данило Потапов і Олександр Федосєєв. Вони як блогери їхали висвітлювати вибори і протести в Білорусі.