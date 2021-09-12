У Росії впав пасажирський літак, загинули четверо людей

У Росії щонайменше четверо людей загинули внаслідок падіння літака L-410, який виконував місцевий пасажирський рейс в Іркутській області у Сибіру.

Падіння сталося за 4 кілометри від села Казачинське (приблизно за 500 кілометрів від Іркутська). За попередніми даними, на борту перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу.

Серед можливих причин надзвичайної ситуації розглядаються помилка екіпажу при спробі сісти в тумані, а також відмова двигуна.

Літак був випущений у 2014 році.

Останній великий інцидент з літаком L-410 стався 19 червня 2021 року в Кемеровській області Росії, тоді під час аварії літака Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту з парашутистами на борту загинули чотири людини, ще один потерпілий згодом помер у лікарні.

Літак L-410 – багатоцільовий двомоторний літак для місцевих повітряних ліній. Розроблений конструкторським бюро заводу Let Kunovice в Чехії, випускався з 1969 року. Призначений для експлуатації на непідготовлених ґрунтових, трав’яних, снігових майданчиках, а також на аеродромах з короткими злітно-посадковими смугами. Здатний перевезти до 19 пасажирів на відстань до 1500 кілометрів.