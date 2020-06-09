У Росії трьох 14-річних підлітків підозрюють у тероризмі

У Красноярському краї Росії місцевий Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти трьох 14-річних підлітків, повідомляє російська служба Радіо Свобода. У відомстві вважають, що хлопці навчалися терористичної діяльності. Матеріали були зібрані місцевим управлінням ФСБ.

Слідчі заявили, що підлітки «анархістських поглядів» читали заборонену літературу і дивилися фільми з інструкціями «з виготовлення вибухових речовин і вибухових пристроїв». Вони також нібито відпрацьовували навички в покинутому будинку, на пустирях і будівництвах.

У відомстві не назвали імена підозрюваних. Слідчі також не уточнили, чи знайдено у них будь-яку зброю. У пресслужбі ФСБ повідомили, що одного підлітка відправили в СІЗО, двоє інших визнали провину, їх відпустили під домашній арешт.

Кримінальна стаття, за якою звинувачують підлітків, передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі (до неповнолітнім воно застосовуватися не може), а мінімальний термін ув'язнення за цією статтею – 15 років.

У квітні в тому ж Красноярську слідчі порушили кримінальні справи про підготовку до теракту, навчання тероризму і виготовлення вибухівки стосовно 14-річного підлітка, який планував, за версією слідства, напад на школу.

Після вибуху в управлінні ФСБ Архангельська, який скоїв у 2018 році 17-річний Михайло Жлобицький, у Москві заарештували 14-річного на той момент Кирила Кузьмінкіна, який листувався зі Жлобицьким. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухівки та відправили в СІЗО. Згодом запобіжний захід змінили, справа ще не дійшла до суду.