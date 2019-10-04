Росіян 19 і 24 років засудили до понад 6 років колонії за акцію з плакатом і мегафоном

Суд у російському місті Ростов-на-Дону 4 жовтня оголосив вирок трьом місцевим жителям, визнаним винними в справі про «масові заворушення». 24-річний Владислав Мордасов і 19-річний Ян Сидоров отримали реальні терміни, а 20-річний В’ячеслав Шашмин – три роки умовно.

Суд визнав доведеним, що в листопаді 2017 року вони мали намір захопити будівлю обласного уряду в Ростові. Мордасова і Сидорова визнали винними в замаху на організацію заворушень. Мордасов отримав 6 років і 7 місяців колонії суворого режиму, Сидоров – 6 років і 6 місяців.

За версією слідства, Мордасов створив чат, присвячений 5 листопада 2017 року. На цей день лідер руху «Артпідготовка», політик В’ячеслав Мальцев (нині живе у Франції) призначив так звану «революцію». Мордасов і Сидоров у цей день вийшли до обласного уряду з плакатами «Поверніть землю ростовським погорільцям» і «Уряд у відставку».

Їх затримали і звинуватили в підготовці силового захоплення будівлі уряду, що вони заперечують. Кілька свідків сказали в суді, що їх змусили підписати свідчення під тиском або тортурами. Обвинувачені також повідомляли про катування.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Мордасова, Сидорова і Шашмина переслідуваними з політичних мотивів. За даними сайту «ОВД-Инфо», після акції 5 листопада 2017 року в 10 російських містах порушили кримінальні справи. За ними проходять щонайменше 35 людей.